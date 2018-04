Kia Hybride Concept in de maak

Door: BV

De Chicago Autoshow, die volgende maand wordt gehouden, belooft weinig opwindend te worden. Heel wat fabrikanten nemen, met dank aan de crisis, niet eens deel. Kia zal er wel zijn, en de Koreanen zullen er zelfs een concept car voorstellen. Dit is al een teaser.

Het lijnenspel van het nieuwe studiemodel - Ray Concept - werd getekend door de Amerikaanse designstudio van het merk. Onderhuids komt een hybride architectuur die een benzinemotor combineert met een lithium-ion batterijenset en de onontbeerlijke elektromotor. De concept kan geheel elektrisch rijden over een afstand van maximaal 60km. Het wordt daarbij geholpen door de zonnecellen die in het dak zijn ingewerkt. Meer is nog niet geweten.