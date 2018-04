Mazda 6 facelift in Genève

Door: BV

Mazda heeft een opgefriste versie van de 6 klaar. De berline en break worden getoond op het Autosalon van Genève, waar ook de grondig bijgewerkte Mazda 5 aan het publiek wordt voorgesteld. De verkoop start al deze lente.

De 6 wordt getrakteerd op Mazda's nieuwe familiegezicht. Dat levert het model nieuwe voor- en achterlichten op, betekent dat de grille wijzigde en omvat eveneens bumpers waarvan vooral de insnijdingen scherper werden.

Onder de kap komen zes verschillende motoren. De 1.8l en 2.5l benzineversies zijn opgefrist en de oude 2.0l benzinemotor wordt vervangen door een volledig nieuw exemplaar dat zuiniger is en gekoppeld kan worden aan een vijftrapsautomaat waarvan de sturing specifiek op de motor werd afgestemd. De 2.2l grote dieselmotor is leverbaar in drie vermogensversies (van 129 tot 180pk) en wordt ook wat zuiniger dan voorheen.

Het onderstel van de ruime Mazda is opnieuw afgesteld en het bedrijf introduceert nog twee veiligheidsverhogende snufjes; meedraaiende koplampen een wegrijhulp op hellingen.