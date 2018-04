1.2 benzine voor Skoda Octavia

Door: BV

De Octavia krijgt een nieuwe motor. In het aanbod vinden we nu ook de rechtstreeks ingespoten 1,2l kleine viercilinder benzinemotor die de constructeur sinds kort ook aanbiedt in de Yeti.

De eenheid heeft een maximumvermogen van 105pk en dankzij de drukvoeding kan het blok tussen 1.550 en 4.100tmin ook nog eens 175Nm trekkracht ontwikkelen. De eenheid wordt gekoppeld aan een handbediende zesbak of een DSG-automaat met zeven verhoudingen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt niet meer dan 5,7l/100km (134gr/km CO2) en daarmee is het zuinigste benzine-auto uit het gamma van het Tsjechische merk.

De berline haalt met de nieuwe centrale een topsnelheid van 192km/u en kan de sprint naar 100km/u afwerken in 10,8 tellen. De break is één tiende en één kilometer per uur langzamer. De nieuwe versie is vanaf februari verkrijgbaar.