DATS 24 start met aardgaspompen

Door: BV

In landen als Italië en Duitsland gaan auto's op aardgas vlot over de toonbank. Het land van La Dolce Vita telt honderdduizenden auto's die erop rijden. Aardgas is er ook vlot verkrijgbaar aan de pomp, en heeft enkele belangrijke voordelen. Het vergt relatief weinig aanpassingen aan de auto's en het milieu vaart er wel bij. In vergelijking met een benzine-auto met dezelfde motor gaat de schadelijke uitstoot drastisch omlaag.

In ons land beperken twee factoren het succes van de wagens. De overheid verzaakt al jaren een fiscaal kader te creëren. Aardgasrijders vullen hun auto veelal thuis (via een installatie die aftapt van de aardgasleidingen voor woningen) en de kostprijs van aardgas is er niet verrijkt met de gebruikelijke taksen en accijnzen. Die thuisvulinstallatie werd u door sommige autoconstructeurs zelfs cadeau gedaan bij de aanschaf van een aardgasvoertuig, simpelweg omdat er geen alternatief was. Een heel aantal constructeurs biedt inmiddels CNG (Compressed Natural Gas)-auto's aan. VW heeft de modellen Touran, Passat, en Caddy op aardgas, Opel biedt de Zafira en Combo aan, Mercedes heeft de B- en de E-klasse bij de personenwagens en de Sprinter bij de besteller, Fiat levert de Panda Doblo Grande Punto met een aardgastank... En ook Iveco heeft reeds een bestelauto op het gas.

De overheid belooft dit jaar eindelijk werk te maken van een fiscaal kader en ook de commerciële distributie van aardgas staat op stapel. DATS 24, de brandstofverdeler van de Colruyt Group, wil nog dit jaar een eerste aardgaspomp openen. In vergelijking met andere brandstofvormen is dat logistiek eenvoudig realiseerbaar. De leidingen zijn immers op veel plaatsen aanwezig. De Belgische autosector juicht het initiatief toe en voorspelt in eerste instantie een grote interesse van overheidsdiensten en bedrijven die zich op milieuvlak willen profileren.