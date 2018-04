Citroën DS High-Rider Concept

Door: BV

Precies een jaar geleden toonde Citroën de voorbode voor de nieuwe DS-lijn. Een nieuw gamma producten dat naast de huidige modellen nieuwe klanten voor het merk moest trekken. Citroëns voor mensen die op zoek zijn naar meer karakter, kwaliteit, uitstraling en personaliseringsmogelijkheden. De DS3 is de eerste telg, gebaseerd op de C3, en in Genève staat nu de DS High-Rider. Een studiemodel dat gebruik maakt van de bodemstructuur van de volgende generatie C4 en nu al stevig knipoogt naar het design van de DS4.

De High-Rider kreeg, zoals z'n naam doet vermoeden, een grotere bodemvrijheid. De concept rust op 19-duimers en is gehuld in een gespierde maar niet agressief ogende koets. Het dak is uitgevoerd in textiel. Op die manier wordt de indruk gewekt dat het een cabrio is, wat -voor de duidelijkheid- niet het geval is. De lengte bedraagt 4,26, het model is 1,82m breed en de hoogte tikt af op 1,48m.

Onder het plaatwerk van de DS High-Rider schuilt een hybride aandrijflijn. Zonder zich in specificaties te verliezen geeft Citroën prijs dat die een HDi dieselmotor combineert met een elektromotor. Die laatste kan helemaal alleen, en dus emissievrij, de DS High-Rider voortbewegen (beperkte snelheid, beperkte autonomie). Rijdt het model op diesel, dan springt de elektrische eenheid bij wanneer de bestuurder het uiterste vergt. De zelfontbrander stuurt z'n vermogen naar de vooras, de elektromotor naar de achteras waarboven hij is ingebouwd. Bij hoge belasting wordt de DS High-Rider daardoor een vierwielaandrijver.