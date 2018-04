Officieel: Citroen DS3

Door: BV

Groot wordt hij niet. Citroëns DS3, die gebaseerd wordt op de al even fonkelnieuwe C3, wordt in het totaal 3,95m lang, 1,71m breed en 1,45m hoog. Toch is het volgens de constructeur voldoende voor vijf volwaardige zitplaatsen en een bagagecapaciteit van minimaal 285 liter. Uiteraard uitbreidbaar dankzij een in ongelijke delen neerklapbare achterbank. De voorzetels nemen de inzittenden stevig beet en omdat niet alleen de bestuurderzetel, maar ook het stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar is, zou de bestuurder over de rijhouding geen reden tot klagen mogen hebben.

De DS3 is dus compact, maar hij is ook ‘premium'. Dat moet blijken uit tal van elegante afwerkingsdetails, de materiaalkeuze (meer leder, veel meer zacht aanvoelende kunststoffen, en héél veel meer sierlijstjes), en de mogelijkheden om de DS3 aan je persoonlijke stijl aan te passen. Van dat laatste zijn er nogal wat; je krijgt de keuze uit zeven aankledingsthema' - Co-Design, Daisy, Maori, Map, Onde, Plane en Zèbre. Allemaal roepen ze een specifieke sfeer op. Het kleurenpalet is uitgebreid en je kan natuurlijk ook de tint van het dak (vier specifieke kleuren) en de velgen (uitvoerbaar in alle koetswerkkleuren) kiezen. Premium wil ook zeggen dat de uitrusting binnen z'n segment als bovengemiddeld kan worden bestempeld. Stabiliteitscontrole, zes plofkussens en klimaatregeling zijn alvast standaard. En wie dieper in de buidel tast voor een audio-installatie met aparte baskist, kan zich op een excellente weergave verheugen. De DS3 is immers beter geïsoleerd dan z'n broertjes uit hetzelfde segment. Citroën gebruikt dubbel zo veel isolatie als gebruikelijk.

De absolute instappers uit het C3-aanbod komen niet in de neus van de DS3. Dat past niet. De instapper wordt meteen 95pk sterk en is een 1.4l. Erboven zitten nog twee zestienhonderds. De atmosferische levert 120pk, en de turboversie (door PSA samen met BMW ontwikkeld) houdt 150 paarden achter de hand. Dieselen kan uiteraard ook. De instapper wordt de 70pk sterke 1.4 HDi, en erboven vinden we twee zestienhonders met 90 en 110pk resp. Allen gekoppeld aan een handgeroerde bak, maar de 1.6 120pk krijgt binnenkort een automaat. En er komt een extra zuinige variant die minder dan 100gr/CO2/km uitstoot. De prijs is nog niet vrijgegeven, maar lang zal die niet meer op zich laten wachten. De eerste DS3 moeten nog dit jaar geleverd worden en de orderboeken worden vanaf z'n première op het Autosalon van Frankfurt (over een kleine maand) geopend.