Elektrisch stadsautootje heet Eva

Door: BV

Het Finse Valmet Automotive bouwt al de Think City en haalde een contract binnen voor de productie van de Fisker Karma. De instelling heeft dus al wat ervaring met de assemblage van auto's waarin elektriciteit op z'n minst een belangrijke rol speelt bij de aandrijving. En omdat die markt in volle expansie is, loont het de moeite dat extra te benadrukken.

Daarom toont het bedrijf in Genève Eva. Dit is de eerste schets van de stopcontact-geladen stadsauto. Aan boord zijn twee volwaardige en twee noodzitjes (2+2) en de beloofde autonomie bedraagt 160km.