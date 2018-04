Rinspeed UC in detail

Door: BV

De Zwitsers van Rinspeed pakken in Genève graag uit met knotsgekke creaties. Ditmaal houden ze het echter bij een opvallend rationele elektrische stadsauto; de "UC" (dat spreekt uit als You See). Een thema dat dit jaar erg populair is, want ook Valmet Automotive en Proton pakken ermee uit. En zelfs het lijnenspel van de 2,5m lange tweezitter oogt behouden. Het uiterlijk houdt het midden tussen een smart fortwo en de nieuwe Fiat 500.

In de aankleding is Rinspeed wel ouderwets gek gaan doen. De koets is niet gelakt maar bekleed met een film die van kleur verandert als de invalshoek wijzigt. En het interieur... wel, dat is op z'n minst ‘fleurig'.

Een elektromotortje levert 40pk en 124Nm trekkracht. Met een volledige batterijlading komt de Rinspeed UC zo'n 120km ver. Als het leeg is, zoek je gewoon een laadpaal op. Als die er tenminste ooit komen. De UC is eigenlijk alleen geschikt voor gebruik in de stad. Voor verre verplaatsingen heeft Rinspeed een speciale trein bedacht waarop het autootje samen met je naar de stad van je keuze gaat. Productieplannen heeft Rinspeed niet, maar als er een fabrikant zou aankloppen, helpen ze die graag een handje.