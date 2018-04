Bentley Continental Supersports topless

Door: BV

Bentley blijft maar nieuwe versies van de Continental GT ontwikkelen. In Genève staat deze creatie. Het is de al bekende Continental Supersports, maar ditmaal kan het dak eraf.

Net als de gesloten versie wordt het model aangedreven door een opgepepte versie van de bekende 6-liter W12 benzinemotor. Die lust naast conventionele benzine ook het milieuvriendelijke E85 BioEthanol en dankzij het hogere octaangetal van die brandstof tikt de centrale af op 630pk en 800Nm. Een zestrapsautomaat van ZF en permanente vierwielaandrijving kanaliseren het geweld richting asfalt.

Net als de gesloten variant krijgt deze cabrio een dieetkuur. In een zoektocht naar kilo's zijn de zetels voorzien van een frame in carbon, zijn de remmen van het keramische type en zitten er lichtegewicht 20-duimers tussen het rubber. Bentley gaat toch iets minder hardcore met de Convertible want in tegenstelling tot de coupé behoudt deze versie z'n achterbank.

Op de prestaties zou het nauwelijks invloed hebben. Bentley spreekt over een acceleratietijd naar 100km/u van 4 seconden en een top van 323km/u.