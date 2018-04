Bio-Ethanol voor snelste Bentley ooit

Door: BV

Er bestond ooit al een Supersports-Bentley. In 1925 gooide het model met die typebenaming grote ogen, en de nieuwe telg lijkt hetzelfde te zullen doen. De W12 van de Bentley GT Speed is aangepast om bio-ethanol te verteren. Het is mooi meegenomen dat die brandstof CO2-neutraal is en het milieu dus minder belast dan conventionele benzine. Toch is het vooral het hogere octaangetal van de vloeistof dat vuurwerk veroorzaakt. Dat levert immers meer vermogen op. De GT Speed is met 612 paarden al verre van kinderachtig, maar deze Supersports door een nog een schepje bovenop en braakt 630pk uit.

Bentley heeft de Continental GT nog een dieetkuur gegeven en vond 110 overbodige kilo's. Onder meer in de remmen (nu van het keramische type, dus slijtvaster en lichter), de wielophanging, 20"-velgen, en de achterbank. Dat laatste betekent dat deze Supersports een zuivere tweezitter wordt. Gooi die twee op een hoop en je krijgt indrukwekkende prestaties; een sprinttijd van 3,9 tellen en een top van 329km/u.

De Supersports heeft recht op een aangepaste grille, voor- en achterbumper, uitgeklopte wielkasten, een grotere spoorbreedte en een specifieke interieuraankleding. Daarin zorgen carbon stijlaccenten voor een sportieve uitstralling. En het is niet eens allemaal esthetisch, want door de rug van de zetels in dat lichtgewicht materiaal uit te voeren, werd nog eens gewicht bespaard. Koeihuid en kruiselings gestikt Alcantara maken eveneens de dienst uit.

Bio-Ehtanol is volgens de Britse luxeconstructeur het recept voor een groener productaanbod. Tegen 2012 moeten alle Bentley-motoren op die brandstof kunnen rijden.