Audi RS5 stormt het web op

Door: BV

In Genève haalt Audi eindelijk het doek van de fonkelnieuwe, in Brussel gebouwde, A1. Maar er is nog meer nieuws van het merk uit Ingolstadt. Naast de nieuwe baby wordt immers de potigste versie van de A5, de RS5, onthult. De beelden van de nieuwe bruut zijn inmiddels op het web beland. Technische details zijn er nog niet.

Het uitgelekte beeldmateriaal komt uit de brochure voor de nieuwe über-A5. En daar valt toch één en ander uit af te leiden. Dat de RS5 met drie verschillende zetels en vier types velgen leverbaar wordt bijvoorbeeld. Of dat Audi het model voorziet van een automatisch uitklappende koffervleugel. En natuurlijk heeft het uiterlijk van de bruut evenmin nog geheimen.

Over de specificaties kan enkel gespeculeerd worden. Het ziet er sterk naar uit dat het model alleen leverbaar wordt met een automatische transmissie, vermoedelijk van het DSG-type (met dubbele koppeling). Omdat Audi ook met één oog naar de CO2-uitstoot van het ding zal gekeken hebben, zetten we ons geld in op een V8. De RS5 moet vanzelfsprekend wat potiger zijn dan de RS4 met 420pk en nog een flinke kloof slaan met de dik 350pk sterke S5, maar veilig onder de 580pk van de RS6. Over niet eens twee weken hebben we uitsluitsel.