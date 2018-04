Mercedes E-Klasse als diesel-hybride

Door: BV

E 300 BlueTEC Hybrid is de volledige naam van de hybride E-Klasse die op het Salon van Genève naast de F800 Style zal staan blinken. Het is een dieselhybride die in sneltempo wordt klaargestoomd voor serieproductie. Eind volgend jaar moet het zover zijn.

De E-Klasse combineert een 204pk en 500Nm sterke 2,1l dieselcentrale met een 15kW en 200Nm sterke elektromotor. Die sturen hun vermogen beiden naar de achterwielen via een zeventrapsautomaat. De E 300 BlueTEC Hybrid is een volhybride. Dat betekent dat de elektromotor de auto autonoom kan aandrijven, zij het over een beperkte afstand en bij lage snelheden. Daarboven wordt de elektromotor gebruikt om remenergie te recupereren en de verbrandingsmotor een handje te helpen als de bestuurder het uiterste vraagt.

Mercedes schat het verbruik op 4,5l/100km en de CO2-uitstoot op minder dan 120gr/km. Het merk denkt de eerste te zijn om een dieselhybride in productie te brengen, maar dat valt nog te bezien. Bij PSA (Peugeot - Citroën) wordt er ook hard aan gewerkt. In Genève staan twee studiemodellen (5 by Peugeot en Citroën DS High Rider Concept) die ermee zijn uitgerust.