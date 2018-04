Officieel: Porsche Cayenne

Door: BV

Door een foutje van Porsche's webmaster hebben we afgelopen week al een eerste blik kunnen werpen op de nieuwe Cayenne die op het Salon van Genève debuteert. Nu is alle informatie vrijgegeven.

Dat de Cayenne een 4 centimeter grotere wielbasis krijgt en dat de afmetingen voorts slechts bescheiden (4,8cm in lengte) toenemen, stond in de sterren geschreven. Dat geldt immers voor de nieuwe VW Touareg en dit product uit Zuffenhausen neemt daar de structuur van over. Dat geldt overigens ook voor de gewichtsdaling. De Cayenne wordt gemiddeld zo'n 180kg slanker. Door de verliezen in de aandrijflijn te beperken en motoren van een nieuwe generatie te monteren gaat het verbruik er zo'n 20% op vooruit. Het nieuwe lijnenspel zorgt er bovendien voor dat de Cayenne compacter oogt dan voordien.

Het interieur is helemaal nieuw. De grootste wijziging is de naar voren toe oplopende middenconsoel met hoog geplaatste schakelpook. Daardoor krijgt het interieur meer het karakter van een cockpit, aldus Porsche. De achterbank is verschuifbaar over een afstand van 16cm en de rugleuning ervan kan in drie standen versteld worden.

Het instapmodel is de Cayenne met een 3,6-liter V6-motor. Hoewel die krachtbron voortaan 300 pk levert, daalde het gemiddelde verbruik met 20 procent tot 9,9 l/100 km, indien hij gekoppeld wordt aan de nieuwe Tiptronic S achtversnellingsbak. Ook de Cayenne Diesel, waarvan de drieliter V6-motor 240pk en 550 Nm ontwikkelt, verbruikt gemiddeld slechts 7,4 in plaats van 9,3 l/100 km, eveneens een daling van 20 procent. Bij de krachtige Cayenne S met een 4,8-liter V8-motor daalde het verbruik met 23 procent, tot gemiddeld 10,5 l/100 km. Bovendien levert de motor nu 400 pk in plaats van 385 pk. De Cayenne Turbo puurt 500pk uit z'n 4,8l V8-twinturbomotor en verbruik 11,5l/100km of eveneens 23% minder dan z'n voorganger.

Van meet af aan wordt ook de Cayenne S Hybrid leverbaar. Die combineert een drieliter drieliter-V6-motor met mechanische compressor van 333pk met een elektromotor van 47pk. Het gecombineerde koppel bedraagt 580Nm.Beide krachtbronnen zijn met elkaar verbonden via een scheidingskoppeling, die door het hybridemanagement aangestuurd wordt. De scheidingskoppeling zorgt ervoor dat de Cayenne S Hybrid ofwel enkel door de elektro- of de benzinemotor, ofwel door beide motoren samen kan worden aangedreven.

De Cayenne krijgt in ons land een instapprijs van € 57.596. De Diesel is er vanaf € 61.831, de Cayenne S kost € 75.141, de Hybrid wisselt van eigenaar voor € 81.191 en de Turbo prijkt bovenaan het gamma met een prijskaartje van € 118.701. De verkoop start op 8 mei.