Fout onthult nieuwe Porsche Cayenne

Door: BV

De webmaster bij Porsche zal het geweten hebben. Die zette, vermoedelijk per ongeluk, de nieuwe car configurator van het merk live. En wat stond daarin? Jawel, de nieuwe Cayenne. Het lijkt er sterk op dat Porsche de tweede generatie van z'n SUV voorstelt op het Salon van Genève, al hebben we daar momenteel geen bevestiging van. De configurator zelf hoef je niet meer te zoeken... die is inmiddels weer aangepast.

Porsche's timing voor een nieuwe Cayenne is niet toevallig. VW heeft zopas de tweede generatie Touareg voorgesteld en beide modellen delen nogal wat (lees; nagenoeg alles van) techniek. We kunnen dus met alle zekerheid stellen dat de afmetingen bescheiden toenemen en dat de wielbasis 4cm groter wordt dan voorheen. Dat is immers ook voor de VW het geval. De peper profiteert eveneens van VW's crashdieet. De nieuwe Cayenne wordt 200kg minder zwaar.

We krijgen de Cayenne met een hybride aandrijflijn, een zescilinder dieselmotor en een instap V6 (wellicht 3,6l groot en 300pk sterk). Die motoren worden gedeeld met VW. De achtpitters zijn specifiek. De V8 komt er in een zowat 400pk sterke atmosferische versie en een turbovariant die neigt naar 500pk.