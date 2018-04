Lexus CT200h: compact, premium, hybrid

Door: BV

Op het Salon van Genève presenteert Lexus de CT200h. Een nieuwe, kleinere Lexus die alleen verkrijgbaar wordt met een hybride aandrijflijn.

Wat onder de kap zit klinkt zeer bekend. Een 1.8l benzinemotor wordt bijgestaan door een elektromotor. Beiden voeden hun vermogen via een automaat met continue variabele overbrengingsverhouding naar de voorwielen. Dat is identiek aan de Prius. De CT200h krijgt drie werkingsmodi. Eco om zo weinig mogelijk te verbruiken, Sport om zo goed mogelijk te presteren en Normal. Die laatste houdt logischerwijze het midden tussen de twee. Overigens wordt telkens niet alleen de werkijver van de aandrijflijn aangepast. Ook de sturing van de gaspedaalrespons en stuurinrichting wordt telkens anders. Alleen elektrisch rijden kan ook. Maximaal 1,6km lang en hoogstens 45km/u snel. De prestaties zijn nog niet bekend, maar het onderscheidt met de Prius zal niet groot zijn.

De Lexus krijgt een hoger prijskaartje dan de Prius, maar is niet groter. Z'n wielbasis is met 2,6m liefst 10cm korter dan die van de hybride Toyota. De koffer lust 345l en tot 700l als de achterbank neergeklapt wordt. Met een breedte van 1,77m is het model wel breder dan de Prius, terwijl z'n totale lengte blijft steken op 4,31m. Lexus wil met dit compact product vooral andere premium merken stokken in de wielen steken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het profiel wat weg heeft van BMW's 1-Reeks. Aan de binnenzijde vinden we weliswaar een hoog opgetrokken middentunnel, de boordplank vertoont ook trekjes die BMW-medewerkers bekend zullen voorkomen.

De verkoop start voor het einde van het jaar. Lexus is ambitieus. Het wil z'n marktaandeel met de CT200h verdubbelen.