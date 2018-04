VW CrossGolf in het nieuw

Door: BV

Wie z'n Volkswagen Golf graag wil overgieten met een stoere saus, komt als vanzelf bij de CrossGolf uit. Die heeft overigens niet de koets van de normale drie- en vijfdeurs maar is gebaseerd op de Golf Plus; de variant met een waterhoofd. In Genève staat van de nieuwste generatie de CrossGolf te blinken.

De ruige aankleding van het model is hertekend. VW combineert de nodige robuustheid nu met meer elegantie, maar de bumperschilden en wielbogen zijn nog steeds voorzien van meer stootbestendig plastic. Onderaan voor- en achterbumper zit een aluminiumkleurige beschermplaat. De terreincapaciteiten zijn onbestaande, maar de ophanging heeft een specifieke afstelling en houdt de bodem 2cm hoger boven het asfalt dan bij de normale Plus. Daardoor kan de CrossGolf wat beter tegen pokdalige wegen.

Benzinerijders kunnen kiezen uit motorvermogens van 105 tot 160pk, dieselen kan met 105 of 136pk. Een handgeschakelde zesbak kan -afhankelijk van de motorversie- ingeruild worden voor een DSG-automaat met zes of zeven verhoudingen. Vanzelfsprekend zijn alle motoren wat zuiniger dan voorheen.