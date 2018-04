Volkswagen presenteert Golf Plus

Door: BV

olkswagen heeft vandaag op het Autosalon van Bologna de geheel nieuwe Golf Plus voorgesteld. Die komt in het gamma tussen de vijfdeurs en de Touran en is géén klassieke break. De Plus heeft lijnen die gelijkaardig zijn aan die van het model dat reeds te koop is, maar de hoogte werd met 95mm opgetrokken tot 1580mm. Het model heeft daardoor de trekken van een compacte monovolume. Het interieur biedt ruimte voor vijf inzittenden; twee zitplaatsen minder dan de Touran. VW dacht wel aan flexibiliteit. Er zijn meer bergruimten en de achterbank is in de lengte verschuifbaar over een afstand van 16cm. Een dubbele vloer zorgt voor een toegenomen laadcapaciteit. De kofferruimte kan nu tot 505l groot zijn en uiteraard is de achterbank dan nog in ongelijke delen neerklapbaar.

In de vormgeving zijn het vooral de koffer, de C-stijl en de grille die naar de Golf verwijzen, maar dankzij een opgaande gordellijn en meer dynamische vormgegeven lichtunits oogt het uiterlijk meer gedrongen en gespannen. Voor de achterlichten wordt gebruik gemaakt van LED technologie en dat is een primeur voor deze klasse. Actief meesturende koplampen zullen optioneel leverbaar zijn. Het motorenpallet en de uitrustingsniveau’s zullen nagenoeg identiek zijn aan die van de vijfdeurs, maar VW sluit nu al de komst van een GTI uit. ESP, ABS, zes airbags en een CD-speler zullen tot de standaarduitrusting van alle Golf Plus behoren.

VW benadrukt, ongetwijfeld beducht voor intern kannibalisme, dat deze Plus dichter aanleunt bij de gewone Golf dan bij de Touran. De Touran spreekt vooral families die ruimte en functionaliteit willen. De Plus zal eerder alleenstaanden, koppels en mensen met een kleine familie -die wat meer ruimte en flexibiliteit wensen dan een gewone vijfdeurs kan bieden- aantrekken, aldus nog de constructeur. Exacte specificaties worden dichter bij de lancering, tijdens de eerste helft van 2005, bekendgemaakt. De Golf Plus krijgt een prijs tussen de Golf en de Touran in.