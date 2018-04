Porsche 918 Spyder Concept

Door: BV

In Genève beperkt Porsche zich niet tot de nieuwe Cayenne. Het merk neemt nog een hybride studiemodel mee. En wat voor één! Deze 918 Spyder geeft met z'n vormgeving een stevige knipoog naar het verleden, maar staat al met één voet in de toekomst. Aan boord is immers een hybride aandrijflijn die ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot van de bolide beperkt blijft tot 70gr/km en het verbruik slechts 3,0l/100km bedraagt.

Wat zit er dan onder de kap? Wel, drie elektromotoren die samen de vier wielen kunnen aandrijven en 218pk sterk zijn. De batterijen kunnen de auto zo'n 25km ver brengen bij een beperkte snelheid. Maar er is ook nog een V8 met liefst 500pk aan boord. Combineer de twee en je hebt een hybride die in 3,2 tellen naar 100km/u knalt en een top van 325km/u haalt. De aandrijflijn heeft vier werkingsmodi. Die gaan van zuiver elektrisch, naar puur sportief.

Het interieur komt terug in toekomstige modellen, belooft Porsche. Over de auto zelf spreekt de constructeur zich niet uit, maar het model lijkt rijp om als opvolger voor de Carrera GT te dienen.