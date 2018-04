Citroën Survolt doet er schep bovenop

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt pronkte Citroën met de Revolte. Een studiemodel van een compacte auto waarin je met wat goede wil een futuristische interpretatie van de 2PK kon zien. Op diezelfde basis stellen de Fransen in Genève nu de Survolt voor. Die gaat nog eens een behoorlijke stap verder.

De Survolt is compact (lengte 3,85m, breedte 1,87m en hoogte 1,20m) maar is volgens het bedrijf ontwikkeld om kilometers te vreten en over de baan te scheuren. Hoe dat zich vertaalt naar prestaties of autonomie is niet duidelijk, want het bedrijf geeft zelfs geen theoretische cijfers op. Het bedandrukt dat dit een denkoefening is voor een niet alledaags elektrisch voertuig. Niets meer.

De vormgeving van de Survolt wordt gedomineerd door stijlkenmerken uit de sportwereld. De meest in het oog springende zijn een arsenaal vleugels en luchthapper en de opvallende wielkasten die door 21-duimers worden opgevuld. Voor de verlichting wordt LED-technologie gebruikt en door materialen als aluminium en chroom met elkaar te combineren wil Citroën de sfeer van luxe en competitie met elkaar versmelten.

Ook het interieur omschrijven de Fransen als een kruising tussen twee werelden met een vloeiend en tegelijk technisch lijnenspel en grote glaspartijen voor een uitstekende helderheid en ruimtegevoel.