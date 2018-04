Subaru Impreza XV is meer van hetzelfde

Door: BV

Subaru had de komst van een Crossover op basis van de Impreza aangekondigd. En inmiddels weten we ook hoe de stoere Impreza eruit ziet.

De Impreza XV is niet noemenswaardig anders dan de vijfdeurs waarop hij gebaseerd is. De Japanners zijn met de Outback (op basis van de Legacy) één van de grondleggers in het segment van de verhoogde, stoere breaks en hier wordt uit hetzelfde vaatje getapt. Vierwielaandrijving heeft de Impreza altijd, dus volstaan dakrails, een aangepaste grille, dakspoiler en stoere bumpers en beschermlijsten. Binnenin is de XV met onder meer standaard klimaatcontrole rijkelijker uitgerust dan de standaard Impreza. Het model heeft eveneens recht op een bekleding in twee complementaire tinten. Verder is het vooral "business as usual".

Subaru maakt de Impreza XV in twee smaken. De ene heeft een tweeliter benzine onder de kap met 150pk en 196Nm, de tweede is een diesel met 2-liter inhoud en levert 150pk en 350Nm. De benzine haspelt de sprint af in 9,6 tellen, de diesel is een tel sneller. De top van de eerste bedraagt 193km/u terwijl de zelfontbrander tot 205km/u snel is. De benzine moet het stellen met vijf overbrengingsverhoudingen en kan ook met een automaat verkregen worden. De diesel heeft altijd een handbediende zesbak.