Mercedes SLS Roadster is er sneller dan voorzien

Door: BV

Het Europese Patentbureau is zo lek als een zeef. We kunnen het aantal keren dat afbeeldingen van auto's via die instantie te vroeg lekten inmiddels niet meer op vingers en tenen tellen. Het jongste slachtoffer is dakloze SLS, die door Mercedes klaargestoomd wordt voor een showdebuut later dit jaar of, ten laatste, begin volgend jaar. Dankzij de onzorgvuldigheid van de Europese instantie weten we nu ook al hoe die eruit komt te zien.

De SLS Roadster krijgt overduidelijk een stoffen kap (niet dat daar twijfel over bestond) en moet uiteraard z'n vleugeldeuren inruilen voor conventionele exemplaren. De lijn van het dak blijft wel grotendeels intact. Hetzelfde geldt voor de aandrijflijn. De 6,2l V8 levert 571pk en 650Nm. In de sprint blijft de Roadster nog onder 4 tellen, maar de top ligt wellicht niet zo hoog als de 317km/u van de gesloten variant.