Bedrijfswagens gemiddeld € 320 zwaarder belast

Door: BV

Sinds 1 januari 2010 worden niet langer de fiscale PK's maar wel de CO2-uitstoot in acht genomen voor de berekening van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen. Uit een studie van Lexalert bij de 8.855 modellen van bedrijfswagens blijkt dat voor 75% van deze modellen de belasting hoger uitvalt onder het nieuwe regime in vergelijking met het vorige regime. Gemiddeld worden in 2010 € 320 meer belastingen betaald.

Met een park van 510.000 bedrijfswagens heeft deze nieuwe maatregel een belangrijke fiscale impact. Daar leasingcontracten van bedrijfswagens van 3 tot 5 jaar lopen, zijn er veel werknemers die nog enkele jaren vastzitten aan een bedrijfswagen met een hoge CO2-uitstoot. De Staat van haar kant, haalt door de aanpassing dit jaar naar schatting zo'n € 160 miljoen extra op.