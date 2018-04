AMG gaat voor 5,5l V8 biturbo

Door: BV

Het gros van de AMG-modellen wordt momenteel aangedreven door een atmosferische V8 met liefst 6.208cc slagvolume. Dat blok is goed voor 514 tot 525pk, afhankelijk van de koets waarin het gelepeld wordt. De opvolger wordt kleiner en krachtiger dankzij het gebruik van niet één maar twee turbo's.

AMG's keuze voor turbotechnologie stond in de sterren geschreven. Het levert immers niet alleen extra kracht op, het scheelt ook in verbruik en de kostbare CO2-uitstoot. Het nieuwe blok, 5.462cc groot, is in de S-Klasse -die de spits mag afbijten- alvast 3,9l/100km zuiniger dan voorheen. Winst die eveneens te danken is aan de aanwezigheid van een start/stop-systeem.

AMG voorziet twee vermogensversies van de eenheid. De eerste tekent voor 544pk en 800Nm trekkracht, de tweede (deel van het AMG Performance Pakket) is goed voor 571pk en 900Nm. De eerste haalt 250km/u en knalt naar 100km/u in amper 4,5 tellen, de tweede is begrensd op 300km/u en nijpt er in de sprint een extra tiende af. Beide centrales worden gepaard aan de AMG Speedshift MCT-automaat. Op de kofferklep verandert er voorlopig niets. Daar blijft gewoon ‘63' staan.