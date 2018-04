Land Rover Defender krijgt opvolger

Door: BV

De Land Rover Defender is al net zo lang in productie als hij "in evolutie" is. De roots van het product gaan terug tot 1948. De autobouwer moet zich al geruime tijd in allerlei bochten wringen om de oer-4x4 nog gehomologeerd te krijgen. Uitstoot- en veiligheidsnormen zijn de grootste kopzorgen. In 2012 zouden die de Defender in onze contreien definitief de das omdoen. Tenminste, in de uitvoeringen voor personenvervoer. De voertuigen die ingeschreven worden als (lichte) vrachtwagen ondervinden geen hinder van de strengere normen voor personenwagens.

Land Rover speelt al langer met de idee van een echte Defender-opvolger maar nieuwe eigenaar Tata heeft nu groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw chassis. Details zijn daarover niet bekend, maar het is geen geheim dat de Britse ingenieurs bij eerdere denkoefeningen het onderstel van de Discovery als basis namen. Een low-tech-versie (uitsluitend met spiraalveren en met een minimum aan elektronica) in verschillende lengtes werd toen overwogen.

De Defender-opvolger, die intern "Project Icon" is gedoopt, komt er niet voor 2014. Ook daarna zal Land Rover het origineel blijven bouwen. Mogelijks verhuist de productielijn ervan dan naar India. Tata kan het model daar goedkoper in elkaar vijzen.