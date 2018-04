GQ by Citroën is Gran Turismo

Door: BV

In Genève had Citroën de Survolt staan om het publiek te betoveren, maar het was niet het enige studiemodel dat de designafdeling van het merk de jongste tijd in de ban hield. Samen met het Britse magazine GQ tekende het Citroën design-team onder leiding van Mark Lloyd immes deze Gran Turismo. In tegenstelling tot de SurVolt bestaat deze bolide alleen virtueel.

Het model kreeg een geboetseerde voorsteven, gespierde flanken en een afgeronde achterpartij die vooral gekenmerkt wordt door zijn elegante en concave achterruit, een typisch designkenmerk van Citroën. Het interieur is ruim, comfortabel en vooral futuristisch. De aankleding en de interieurafwerking zijn van de hand van Patrick Grant, artistiek directeur van het huis ‘E.Tautz', de meesterkleermaker uit Londen.

Dynamische prestaties en milieubewustzijn werden evenmin uithet oog verloren. De GQ by Citroën wordt dus aangedreven door een hybride plug-in aandrijflijn waarvan de verbrandingsmotor een 1.6l 4-cilinder is met directe inspuiting. Daarmee sprint hij in 4,5 seconden van 0 tot 100 km/uur met een beperkte CO2-uitstoot van 80 g/km.