De nieuwe Kia Magentis

Door: BV

Behoorlijk agressief was het lijnenspel van de schetsen die Kia eerder vrijgaf voor deze Optima. De lijnen op deze eerste echte foto's zijn meer getemperd, maar het contrast met de vorige generatie is groot. Het model debuteert over enkele weken op het Autosalon van New York. Kia wil in de VS immers een groter deel van de koek en sedans zijn cruciaal voor het succes in de VS. Maar de Optima komt ook naar Europa. Hier heet het model tot nader order nog steeds Magentis.

We weten dat het model langer, lager en breder is dan de vorige generatie, maar veel meer is er (nog) niet over bekend. De Amerikanen moeten het wellicht stellen zonder zescilinder en een diesel staat er evenmin op het programma. In Europa komt die wel. De technische specificaties daarvan zijn wellicht identiek aan die van de Hyundai i40 (die de Sonata opvolgt). Beide modellen zijn immers onderhuids nauw verwant.