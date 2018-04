Kia heeft nieuwe Magentis klaar

Door: BV

Op het Autosalon van New York, in april, stelt Kia de nieuwe Magentis (Optima voor de Yanks) voor. Dat is de op één na grootste berline (onder de Opirus) van het merk. Het ontwerp is ook ditmaal van ontwerper Peter Schreyer. Deze eerste schetsen gaan vanzelfsprekend niet gepaard met een stortvloed details - Kia vermeldt enkel dat de sedan langer, breder en lager wordt dan z'n voorganger. De wielbasis wordt gevoelig groter en dat schept extra ruimte voor passagiers en bagage.

Het design wordt omschreven als dynamisch, maar dat geldt voor letterlijk elk nieuw model. Het duurt nog een jaar eer de Magentis bij de dealer staat. Wellicht komt de auto ook naar Europa. Zustermerk Hyundai commercialiseert de nieuwe generatie Sonata (waarop deze Magentis gebaseerd is) immers ook weer bij ons, zij het onder de nieuwe alfanummerieke benaming "i40".