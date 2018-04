Lexus LFA Special Edition

Door: BV

Slechts 500 stuks zal Lexus van de LFA bouwen, maar daarin is niettemin ruimte voor een paar speciale edities. Dat laatste mag je letterlijk nemen, want de eerste heet gewoon "Special Edition".

Lexus heeft de speciale LFA specifiek afgestemd op circuitgebruik. Dat betekent dat de ophanging maar één stand heeft, de automaat nog 0,05 tellen flukser van versnelling wisselt en dat de V10 met 10pk is opgekitteld tot 570pk. Dat zorgt voor net iets betere prestaties, al houden de Japanners de details daarover voor zichzelf. Om tijdens de voorziene circuit-uitstappen betere vrienden te zijn met het asfalt, zijn er extra vleugels (in met polymeer versterkt carbon) gemonteerd.

En dan zijn er nog de kleuren. De LFA Special Edition is er in wit, glanzend zwart, mat zwart of die specifieke oranje. De prijs is niet bekend, maar gezien de kostprijs van een standaardexemplaar, mag je ervan uitgaan dat hij niet goedkoop is. En als je nu pas beseft dat je er één wil, ben je er toch aan voor de moeite. Alle exemplaren zijn de deur uit.