Bugatti Galibier in het zwart

Door: BV

Bij Volkswagen wil voorlopig niemand kwijt of de uitzinnige Bugatti Galibier inmiddels op weg is naar serieproductie. Maar het ziet er voor het studiemodel niet zo slecht uit. Net voor het Autosalon van Frankfurt werd immers een zilver/blauw-exemplaar voorgesteld (de Galibier was op het salon zelf niet te zien) en nu heeft Bugatti beelden vrijgegeven van een tweede exemplaar. Dat hult zich in het zwart en dient wellicht om klanten die het liever wat discreter hebben, op te warmen.

Onder de kap wil Bugatti de 8-liter W12 van de Veyron parkeren, zij het met twee in plaats van vier turbo's. Wellicht geeft de centrale daarom wat vermogen prijs, maar Bugatti belooft niettemin dat -als de Galibier er ooit zou komen- het de snelste vierdeurs ter wereld wordt.

Deze extra beelden tonen ook meteen meer afwerkingsdetails. Neem de verlichte logo's in de wieldoppen, de gravures in de koplampen of de met leder beklede schakelaars voor de elektrische zijruiten...