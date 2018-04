Mazda MX5 Black Edition

Door: BV

In Frankrijk is de Mazda MX-5 op de kop af 20 jaar verkrijgbaar. En dan moet je toch iets speciaals doen, niet? Daarom stond op het Parijse Salon du Cabriolet, Coupé & SUV deze Matte and Black Special Edition te blinken. Onderhuids is er niets speciaals, daar zit nog steeds een 167pk sterke tweeliter die aan een kort en strak schakelende zesbak wordt gekoppeld.

Het interieur is onder handen genomen door de design label LK van Laure Kczekotowska Paris en het omvat steen, halfedelstenen en kristal. Het is zo geslaagd dat Mazda er niet eens een foto van vrijgeeft. De koets... dat is even wat anders. De MX-5 (met metalen klapdak) is voor de gelegenheid uitgevoerd in mat zwart met bijhorende velgen. Kwestie van het bad ass-gehalte van de anders zo sympathieke tweezitter even de hoogte in te jagen.