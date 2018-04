Lexus CT200h krijgt pre-safe

Door: BV

Lexus heeft de veiligheidsuitrusting van de aanstormende CT200h wereldkundig gemaakt. In de nieuwe hybride zit je zoals verwacht stevig ingekapseld. Je wordt door liefst 8 airbags, met inbegrip van knie-exemplaren voor de voorste inzittenden- omgeven. En uiteraard houdt elektronica het rijgedrag van de bestuurder nauwlettend in de gaten. Een computerchip en de remmen komen tussen als die zo idioot zou zijn om de remmen te laten blokkeren, wielspin te veroorzaken of onder- of overstuur zou creëren.

Maar dat hebben we allemaal al gezien in dit segment. De echte party piece, wordt pre-safe. Een systeem dat een crash (door middel van een microgolf-radar) ziet aankomen en de auto en de inzittenden voorbereid. Onder meer door de gordel aan te spannen. Het systeem werkt volgens Lexus ook samen met de optionele radargestuurde snelheidsregelaar. In elk geval zijn beiden primeurs voor het segment. Lexus hoopt met de CT200h z'n afzet in Europa op minimaal 100.000 stuks op jaarbasis te brengen.