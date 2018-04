Ferrari California met handbak

Door: BV

De Ferrari California is momenteel alleen te koop met een DSG-automaat met zeven verhoudingen. De automaat met dubbele koppeling is vanzelfsprekend makkelijker te bedienen (lees: meer idiot proof) dan een handbediende bak. Maar de jongste generatie gerobotiseerde gangwissels is -voor het eerst- ook efficiënter dan een met de hand geroerd exemplaar. De DSG verovert de sportwagenmarkt dan ook stormenderhand. Ferrari zal het aanbod in de California (zoals aangekondigd) binnenkort verrijken met een handbediende zesbak, maar zegt erbij dat het waarschijnlijk de laatste handgeschakelde Ferrari wordt.

De handbediende versnellingsbak versterk het Gran Turismo-karakter van de bolide, aldus de Italiaanse constructeur. Maar hij is met een sprinttijd van 4,2 tellen en een verbruik van 14,9l/100km (347gr CO2/km) trager en dorstiger dan de variant die het schakelen overlaat aan de computer. Die gaat immers naar 100 in 4 tellen en verbruikt slechts 13,1l/100km (299gr CO2/km). De California met handschakeling is wel nog steeds ruim 310km/u snel.

De gangwissel wordt gemonteerd op de plaats van de automaat, tegen de achteras (motor vooraan, dus een Transaxle-lay-out). De gewichtsverdeling blijft daardoor dezelfde als bij de California zoals die momenteel reeds in de catalogus staat: 47% rust op de vooras, 53% op de aangedreven achtertrein.