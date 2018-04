Lamborghini wordt groener

Door: BV

De huidige CO2-gekte maakt het er voor de bouwers van supersportwagens niet makkelijker op. Porsche zoekt z'n heil bij de hybride (getuige de indrukwekkende 918 Spyder die nagenoeg zeker in productie gaat), Ferrari schrapt de handbediende versnellingsbak en begint batterijen en elektromotoren te installeren. En Lamborghini? Dat heeft zopas z'n ideeën op straat gegooid.

Net als bij Ferrari, wil Lamborghini het derde pedaal schrappen. De recente automaten met dubbele koppeling (in feite gerobotiseerde versnellingsbakken) zijn veel efficiënter. Daarnaast maakt het werk van meer gewichtsreductie (lees: meer carbon) en mogen we ons aan start/stop en een milde hybride -die niet uitsluitend elektrisch kan rijden- verwachten. Drukvoeding in de vorm van een turbo of compressor? Dat komt er volgens de Italianen niet. Cilinders die zichzelf uitschakelen als hun werking niet vereist is, dat kan nog net, maar fluitende of zoemende drukverhogende apparaten willen de ingenieurs niet.