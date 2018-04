Subaru Cosworth Impreza CS400 in de maak

Door: BV

In het segment van de potige hatchbacks worden de messen weer behoorlijk geslepen. Met minder dan 250pk onder de rechtvoet speel je niet meer mee. Ford legde de lat eigenlijk al op 300+ paardenkrachten en doet er met de RS500 zelfs nog een schep bovenop. Dat mat zwarte monster zal 350pk op de arme voortrein loslaten. Maar Subaru heeft het antwoord al klaar. Niet de normale Subaru Impreza WRX STi (waarvan een licht opgefriste versie -met imposante vleugel- weldra debuteert op het autosalon van New York). Maar met een door Cosworth onder handen genomen exemplaar.

De Cosworth Impreza CS400 behoudt vierwielaandrijving. Bovendien is de turbo boxermotor voor de gelegenheid stevig opgekitteld. Het cijfer in de benaming geeft een indicatie over het motorvermogen. Details (of beelden waar je effectief iets op kan zien) komen binnenkort, maar een sprinttijd naar 100km/u mag niet meer dan 4 tellen in beslag nemen. Voldoende om bij een eveneens handgeschakelde Ferrari California tegen de bumper te blijven plakken. Alleen snel rijden is niet genoeg. De hele aandrijflijn wordt onder handen genomen, met inbegrip van de ophanging en -gelukkig- ook de stoppers. Cosworth monteert een remsysteem dat op een rallywagen niet zou misstaan.

Er zit wel een addertje onder het gras. De Ford Focus RS500 komt naar België. Deze speciale Impreza wellicht niet.