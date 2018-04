Dunlop voor SUV-rijders met zware voet

Door: BV

Deze dagen pakt Dunlop niet alleen uit met de SP StreetResponse (een band voor wagens uit het B- en C-segment), maar ook met de SP QuattroMaxx. Rubber dat SUV-rijders met een zware voet op hun wenken moet bedienen. Grote SUVs plaatsen bandenfabrikanten door hun gewicht, vermogen en zware remlast voor specifieke uitdagingen.

De QuattroMaxx maakt eveneens gebruik van TouchTechnologie (met onder meer een asymmetrische tekening en techniek die een vlakker loopvlak oplevert). Het contactoppervlak van de band is stijver (door dikkere staaldraad in de constructie te gebruiken) en door Kevlarpulp in de wangen te verwerken geldt dat ook voor het zijvlak. Op een slechte ondergrond kan dat geen pretje zijn, maar op asfalt van aardige kwaliteit levert een verhoogde stuurprecisie en nauwkeurigheid op. De band vervormt immers minder. Om schijnbaar onverzoenbare eigenschappen als grip, rolweerstand en afwatering met elkaar te verzoenen doet Dunlop niet alleen begrip op de tekening in de band; het loopvlak bestaat eveneens uit drie verschillende rubbersamenstellingen.

Dunlop's vertrouwen in het product wordt bevestigd als we een Porsche Cayenne Turbo (helaas nog niet de nieuwe) met de specifiek daarvoor ontwikkelde Michelin tegen een exemplaar op QuattroMaxx om de velgen op circuit tegen elkaar mogen uitspelen. De Dunlop zorgt voor een merkbare verbetering in tractie, remt beduidend beter en zorgt bij het ingaan van de bocht voor een betere controle van de lastenwissel. Waarmee we uiteraard niets gezegd hebben over het comfort- of geluidsniveau van de band.

Om de leiderspositie van de band in de verf te zetten, klopte Dunlop aan bij het Italiaanse stijlhuis Pininfarina. Dat zorgde voor de tekening op de flank van de band. Niet dat iemand dat ooit zal merken - het bewijs is immers geleverd dat ook gevestigde waarden de bal soms compleet mis slaan. De band bestaat in velgmaatvoeringen van 17 tot 21 inch in breedtematen variërend van 235 tot 315.