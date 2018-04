Smart origineel met stickers

Door: BV

Als je jezelf dezer dagen tot de hippe stadsauto's wil rekenen, dan moet je de klant de mogelijk bieden om de aankleding zo veel mogelijk zelf te bepalen. En op strategische plaatsen bestickering voorzien, hoort daarbij. Kijk maar naar de Mini, Fiat 500 of Citroën DS3. En nu mag ook de Smart Fortwo zich tot de kleverige soort rekenen.

In samenwerking met de Duitse ontwerper Timo Wuerz kan je nu de Tridion veiligheidskooi voorzien van één van in het totaal zes originele designs. Onder de mogelijkheden zijn bloemen, een stadslandschap en sterren.

Smart kan zich maar moeilijk wapenen tegen de nieuwe generatie supermini's, waaronder de eveneens zeer compacte Toyota iQ. Na een succesvolle verkoopsstart in de VS is de afzet er het afgelopen jaar met meer dan 60% gedaald.