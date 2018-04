Ferrari 599 GTO: sneller dan de Enzo!

Door: BV

Ferrari heeft de 599 GTO (Gran Turismo Omologato) na enkele maanden van geruchten, officieel voorgesteld. De nieuwe bolide beleeft z'n wereldpremière binnenkort op het Autosalon van Beijing.

De 599 GTO moet dezelfde unieke sfeer oproepen als de 250 GTO uit de sixties en de 288 GTO uit de jaren tachtig. In realiteit houdt deze nieuweling het midden tussen de 599XX, ontworpen als een extreem circuitspeeltje, en de meer ordinaire (hoewel) 599 GTB Fiorano.

Een eerder extreem dieet zorgt ervoor dat de GTO 195kg gewicht verloor ten opzichte van de GTB. De tweezitter weegt daardoor niet meer dan 1.495kg, een tot 670pk en 620Nm opgekittelde 6-liter V12 incluis. Die stuurt z'n vermogen naar de achterwielen via een nog snellere gerobiseerde versnellingsbak. Een ander tandwiel selecteren duurt amper 60 milliseconden.

De 599 haalt 100km/u in exact 3,35 seconden en is tot een topsnelheid van meer dan 335km/u in staat. Het vermogen, maar ook de opgewaardeerde ophanging met magnetische demper, actieve aërodynamica (voor meer dan 140kg downforce bij 200km/u) en verbeterde keramische remmen (van 100km/u naar stilstand neemt slechts 32,5 meter in beslag) maken dit de heftigste auto in de geschiedenis van het merk. Een rondje rond Ferrari's eigen Fiorano testcircuit neemt 1 minuut, 24 tellen in beslag. Dat is sneller dan de Enzo! Zo exclusief als de Enzo wordt de nieuwe GTO niet; Ferrari bouwt er 599 stuks van. 300 meer dan van de Enzo.