Nieuwe Ferrari heet Enzo

errari heeft de naam van z’n nieuwe supersportwagen bekendgemaakt. Het model, waarvan op de Artedynamica Ferrari-Maserati tentoonstelling in Tokyo voor het eerst een glimp viel op te vangen, was tot nog toe gekend onder de werktitel FX. Na de F40 en F50 leek F60 de meest voor de hand liggende typeaanduiding, maar de constructeur opteerde voor de naam van de intussen overleden oprichter van het legendarische merk, Enzo Ferrari. Om de link te benadrukken zal de volledige handtekening van de stamvader ook in het interieur verwerkt worden.

Over de prestaties wou men bij Ferrari enkel kwijt dat de door een gloednieuwe V12 aangedreven bolide in staat zal zijn zo goed als alle acceleratietijden en topsnelheden te verbeteren. Enzo Ferrari gaat op het Autosalon van Parijs in première en zal vanaf november van dit jaar in een zeer beperkte oplage van 349 stuks geproduceerd worden.