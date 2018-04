Jaguar XF krijgt 4-cilinder diesel

Door: BV

Met de nog steeds erg frisse XF wil Jaguar vooral klanten bij de traditionele Duitse berlines wegsnoepen. Maar er is een probleem; in sommige landen (waaronder België) worden tot 50% van de BMW 5-Reeks, Mercedes E-Klasse en Audi A6 verkocht met een viercilinder diesel onder de kap. En Jaguar biedt momenteel alleen zespitters aan; een drieliter diesel met naar keuze 240 of 275pk. Van de eerste is er voor ons land ook een fiscaal vriendelijke uitvoering die 211pk opwekt. Maar er is verandering op komst - Jaguar werkt aan een viercilinder.

In het Land-Rover gamma vinden we een 2,2l common-rail-eenheid die voldoet. Die zit in de Freelander en levert er 155pk. Voor die eenheid bij Jaguar wordt geïntroduceerd staat nog een motorupdate op het programma. Reken op een hogere inspuitdruk, meer inspuitingen per verbrandingscyclus dankzij de introductie van piëzo-elektrische injectoren en een tweefasige turbo. We mikken op een vermogen van zo'n 180pk want de Britten geven zelf nog geen specifaties vrij. Die moet de XF nog steeds in minder dan 10 tellen naar 100km/u kunnen stuwen. In de Freelander wordt de eenheid gekoppeld aan een handbediende zesbak die ook over start/stop-technologie beschikt en is een automaat met even veel versnellingen optioneel. De automaat maakt de overstap zeker - een handgeroerde XF is twijfelachtig.