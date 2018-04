Toyota prijst Auris Hybride

Door: BV

Het Auris-gamma wordt gespekt met een extra versie; de Auris HSD - met de hybride aandrijflijn zoals we die kennen uit de Toyota Prius. In z'n nieuwe versie stoot de Auris amper 89gram CO2 per kilometer uit en blijft het verbruik beperkt tot 3,9l/100km. Cijfers die het model recht geven op een overheidskorting van 15%.

Toyota neemt drie uitrustingsniveaus op in de catalogus (Luna, Sol en Premium), maar allen beschikken ze over een automatische versnellingsbak, snelheidsregelaar en airco. De prijs gaat van € 23.745 tot € 28.055. Volgens Toyota is de Auris daarmee goedkoper dan de eco-dieselversies van de concurrenten. In elk geval wordt de Auris HDS flink goedkoper dan de Prius. Die staat immers pas vanaf € 29.620 in de catalogus.