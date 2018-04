Citroën Metropolis Concept voor de Chinezen

Door: BV

De Chinezen hebben een zwak voor centimeters. Dat is de reden dat er onder meer van de BMW 5-Reeks, Audi A6 en VW Passat versies met lange wielbasis worden ontwikkeld speciaal voor het Land van de Rijzende zon. En op de wereldtentoonstelling die van 1 mei tot 31 oktober in Shanghai wordt gehouden, serveert Citroën dan ook een studiemodel dat op Chinese leest geschoeid is; de Metropolis Concept car. Dat is een 5,3m lange berline die is getekend door de Chinese designstudio van het merk. Opgericht in 2008 en gevestigd in... Shanghai. Dat Citroën speciaal voor het evenement een studiemodel in elkaar steekt, heeft alles te maken met het belang van de Chinese markt. Dat is de tweede grootste voor het Merk en afgelopen jaar groeide de afzet van de Fransen er met liefst 57%.

Citroën omschrijft het uiterlijk (ook nog 2m breed en 1,4m hoog) van de berline met uitklapbare kofferspoiler als zowel spectaculair als gespierd. Het interieur is op zijn beurt geïnspireerd op de waaiervorm en Chinese snaarinstrumenten (‘GU ZHENG'). In China zijn ze het teken van de gecultiveerde mens, van de geraffineerde geletterde.

Het onderstel van de Metropolis omvat de gestuurde Hydractive-ophanging van de producent voor een optimaal comfort en omdat ook het milieu in acht wordt genomen is de aandrijving voor rekening van een hybride aandrijflijn die elke 100km toekomt met slechts 2,6l benzine. De elektromotor met een continue vermogen van 55pk en een piekvermogen van 95pk is voldoende om uitsluitend in elektrische modus te rijden (bij het starten, in de stad bij lage snelheden en bij het vertragen). Daarnaast vinden we een 2-liter V6 die 272pk en 375Nm levert. Tussen beiden zit een zeventraps-versnellingsbak met dubbele koppeling. Het gecombineerde vermogen van 460pk en de trekkracht van 430Nm deden Citroën opteren voor (niet permanente) vierwielaandrijving. Al het koppel op de voorwielen afwimpelen was geen optie.