Geen Sharan zonder Seat Alhambra

Door: BV

De nieuwe Volkswagen Sharan eindelijk is voorgesteld op het Autosalon van Genève en dat betekent onvermijdelijk dat ook het busje van Seat - dat is de Alhambra - aan vernieuwing toe is. De beelden van het model zijn nu samen met de specificaties vrijgegeven. Uiterlijk en interieur zijn slechts specifiek in details; denk aan verluchtingsmonden, sierlijsten en stuurwiel binnenin en bumperschilden, grille en lichtunits aan de buitenzijde.

De specificaties zijn identiek aan die van de Sharan. Het model meet 4,85m - dat is 22cm meer dan voorheen terwijl de breedte ook haast 10cm in de plus gaat. Aan boord is er plaats voor zeven en een minimum aan bagage, vijf en 885 liter of een bestuurder en tot 2.300 liter laadruim.

De benzines (die in ons land onverkoopbaar zijn) hebben 150 en 200pk. Dieselen kan met 140 en 170pk. Om de aandrijflijn zo efficiënt mogelijk te maken, wordt remenergie gerecupereerd en is er een start/stop-systeem. Daardoor vraagt de zuinigste versie elke 100km slechts 5,5l/100km (143gr/CO2).