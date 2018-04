VW Up! Milano Taxi Concept

Door: BV

Bij Volkswagen wordt hard gewerkt aan de nieuwe familie mini-wagens die niet alleen met compacte verbrandingsmotoren maar ook in elektrische vorm het levenslicht zullen zien. De eerste jaren is het echter nog niet zo ver. Daarom doet VW er alles aan om het publiek warm te houden. Deze Milano Taxi Concept is gebaseerd op de Space up!; de ruimste van de aanstormende Up!-familie. Het studiemodel werd in 2007 voorgesteld op de LA-autoshow, maar het exemplaar dat VW vanaf heden in Hannover tentoonstelt is verkleed als een Milanese Taxi.

Op het historische kleurenspel na, betekent dat het offeren van het linkerportier en de montage van een grote naar voor openende schuifdeur aan de kant van het voetpad. Zowel de bestuurder als de passagiers kunnen op een groot aanraakscherm de meest relevante informatie (als de meterstand) aflezen en de passagierszetel vooraan is ingeruild voor een bagagerek.

Het interessantste zit echter uit het zicht. Deze Up! is immers voorzien van een elektrische aandrijflijn. Een 85kW sterke elektromotor wordt gevoed door een lithium-ion-batterij met een capaciteit van 45kWh. Dat moet volstaan voor een autonomie van 300km. De accu middels een snellader tot 80% opladen duurt een uurtje.