Ontwerp je eigen race-auto dankzij Dunlop

Door: BV

Net als vorig jaar sponsort bandenfabrikant Dunlop een raceteam in de GT-klasse van de 24 uren van Le Mans. Vorig jaar was het een Ferrari, dit jaar is het de Aston Martin Vantage van JMW Motorsport Team. Omdat de racebolide van het team nog design nodig heeft, schrijft Dunlop een wedstrijd uit. 7 Mei is de uiterste inleverdatum voor het ontwerp.

Van 26 april tot 7 mei kan er per land online gestemd worden op de ontwerpen. Het publiek kiest drie Benelux-finalisten, een professionele jury zal er nog een vierde aan toevoegen. De finalisten van alle Europese deelnemers gaan naar de finale. Racefans uit heel Europa kunnen de vijf beste designs kiezen uit de 28 ontwerpen door tussen 10 en 18 mei te stemmen via de Europese Dunlop Design website. De Europese winnaar mag zich verwachten aan een VIP-behandelin, bezoekt het Pininfarina designcenter en passeert langs de kassa. Wie het voelt kriebelen kan hier terecht voor de designbriefing, sjablonen en extra uitleg.