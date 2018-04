BAIC geeft oude Saab 9-5 nieuwe neus

Door: BV

Afgelopen jaar kocht het Chinese BAIC in de uitverkoop bij General Motor de rechten op de oude 9-5 en de pre-facelift 9-3 (resp. de modellen tot 2007 en 2006) op. Dat kostte het autobedrijf $ 200 miljoen.

Het duurt wellicht nog maanden eer de nieuwe Chinese eigenaar klaar is om de vorige 9-5 in grote oplage te produceren. Een fabriekslijn de halve wereld om slepen en de band opstarten is immers geen klein bier. Maar inmiddels is wel uitgelekt dat het merk BAW, dat deel uit maakt van BAIC, de 9-5 niet klakkeloos overneemt. Het model krijgt voor de tweede keer in z'n carrière een grondige plastische beurt. BAW doopt deze creatie voorlopig de C71 concept, maar massaproductie is niet meer dan een kwestie van tijd. Wellicht debuteert de C71 op het Autosalon van Bejing.