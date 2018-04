VW Phaeton weer onder het mes

Door: BV

Volkswagens vlaggenschip, de Phaeton, ondering in z'n carrière al eens een opfrisbeurt. Maar voor het model op pensioen kan, gaat het nu nog een tweede keer onder het mes. De aanpassingen blijven echter discreet, zoals dat hoort in het segment.

Motorisch valt er nauwelijks nieuws te rapen. VW doet de moeite niet om de 280pk krachtige V6, V8 met 335pk of W12 met 450pk aan te passen. Alleen de V6 diesel (er is ook nog een V8 zelfontbrander) met 240pk wordt mild aangepast. Detailwijzigingen die het verbruiksgemiddelde doen dalen tot 8,5l/100km (224gr/CO2/km).

De uitrusting wordt opgewaardeerd. De nieuwe koplampen zijn intelligenter en passen zich aan de weg- en weersomstandigheden aan. Achter de middenspiegel zit nu ook een camera verstopt die verkeersborden met snelheidsbeperkingen of een inhaalverbod kan lezen. Voor bestuurders die niet door de voorruit kijken herhaalt de Phaeton die informatie op de middenconsole. En het navigatiesysteem was ook aan een update toe. Dat kan voortaan ook overweg met Google Maps.

Volkswagen frist het uiterlijk op met nieuwe velgen en de gebruikelijke aanpassingen. Niet alleen de lichtunits vooraan zijn nieuw - ook die achteraan zijn onder handen genomen. LED-technologie was al aanwezig. Als je ook nog de nieuwe grille, het herwerkte VW-logo en de nieuwe voor- en achterbumper opmerkt, ben je rond.