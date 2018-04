Ford Start Concept

Door: BV

Ford toont de Chinezen in Bejing de Start Concept. Dat is een studiemodel voor een kleine, sportieve auto. Een vervoermiddel voor mensen die bij hun eerste nieuwe auto meteen kiezen voor sportiviteit. Klinkt als de Puma, maar Ford zegt meteen dat dit een zuivere stijlstudie is. De lijnen van de Start zullen niet doorgroeien naar een seriemodel. De aandrijflijn wel.

Ford combineert guitige looks met de agressiviteit van scherpe lijnen en duidelijk afgelijnde vlakken. Aan de binnenzijde vinden we geprofileerde voorzetel, een boordplank met tal van verwijzigingen naar historische racemachines (er hangt een retro-gevoel - Ford noemt niet voor niets de ) en achteraan zijn er twee noodzitjes. De Start is daardoor in essentie een 2+2.

Onder de kap zit een fonkelnieuwe driecilinder éénliter Ecoboost benzinemotor. Die gaat zeer binnenkort productie. Ford zegt dat de nieuwe motor even vermogend is als een atmosferische 1.6l - dat betekent 100 à 110pk. In de Start toont de centrale zich alvast opvallend zuinig. Ford zegt dat het verbruik niet boven 4l/100km stijgt. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van maximaal 100gr/km.