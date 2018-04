Citroën DS Highrider aan de binnenkant

Door: BV

Citroën presenteerde de DS Highrider concept al op het Autosalon van Genève. Het is de voorbode voor de nieuwe DS4, waarvan we de productieversie later dit jaar op het Autosalon van Parijs te zien krijgen. Daar debuteert ook de nieuwe C4, die de basis vormt voor dit model.

Van het 4,26m lange, 1,82m brede en 1,48m hoge model weten we dat hij -als studiemodel- een dieselmotor combineert met een elektromotor die boven de achteras is ingebouwd. Maar het interieur van de hybride, dat hield Citroën nog voor zichzelf. Tot nu, want het bedrijf heeft zopas het interieur van de DS4 wereldkundig gemaakt. En de aanstormende productieversie? Die wordt aan de binnenzijde nagenoeg identiek.