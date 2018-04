Zagato Alfa TZ3 Corsa onthuld

Door: BV

Zoals aangekondigd heeft Zagato op het Concours d'Elegance van Villa d'Este afgelopen weekend de TZ3 Corsa onthuld. Dat is een racewagen met aluminium koetswerkpanelen op een carbon monocoque (voor de passagierscel) en (gedeeltelijk) buizenchassis. Een uniek exemplaar dat in opdracht van een vermogende Duitser is geconstrueerd en handig gebruik maakt van de techniek en het basisdesign van de 8C Competizione.

Het is lang niet de eerste keer dat Alfa Romeo en Zagato samenwerken aan een racer. Beide merken hebben meer dan 90 jaar traditie terzake. In de jaren '20 en '30 deed de Scuderia Ferrari vaak beroep op de capaciteiten van Zagato, de meest legendarische Alfa Corse dateren uit de jaren '40 en '50, in de '60 en '70 werkte het bedrijf nauw samen met Autodelta.