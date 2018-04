Zagato TZ3 Corsa op Alfa 8C-basis

Door: BV

We weten al maanden dat koetswerkbouwer Zagato aan een unieke Alfa Romeo werkt. Sterker nog - we hadden het model eigenlijk al in Genève verwacht aan de zijde van de Alfa Pandion van Bertone en de 2uettottanta van Pininfarina. Maar het Huis stelt ons geduld nog even op de proef. De TZ3 Corsa debuteert pas dit weekend op het prestigieuze Concours d'Elegance van Villa d'Este. Het eerste plaagbeeld hebben we nu wel.

De TZ3 Corsa volgt in de voetsporen van de originele Alfa TZ en TZ2 en de samenwerking tussen beide merken gaat al 90 jaar terug. De eerder genoemde historische Alfa's waren racewagens en dat geldt ook voor de nieuwe editie. Zagato heeft de 8C, die nog duidelijk in de lijnen herkenbaar is, immers omgeturnd tot een echte competitiemachine op vraag van een niet nader genoemde Duitser. De aanpassingen worden omschreven als "verregaand", maar ook daar is het nog wel even wachten op details.